Ab Montag, 11. Januar, finden im Speyerer Dom wieder Gottesdienste mit Gemeinde statt. Das Bistum weist in einer Mitteilung darauf hin, dass dabei weiterhin „strenge Schutzmaßnahmen“ gelten. Wie berichtet, hatte das Bistum sich zuvor dazu entschieden, nach Weihnachten bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, alle öffentlichen Gottesdienste abzusagen. Als Grund wurden die hohen Corona-Infektionszahlen genannt. Wann darüber hinaus in der Speyerer Großpfarrei Pax Christi wieder öffentliche Messen in den Kirchen angeboten werden, ist nach wie vor nicht klar, wie der leitende Pfarrer Matthias Bender im Newsletter der Pfarrei vom Freitag schreibt. Er weist darauf hin, dass die Kirchen zum Gebet offen bleiben. Die Gottesdienste sonntags um 10.30 Uhr aus St. Joseph werden weiterhin über den Youtube-Kanal der Pfarrei übertragen.