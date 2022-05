Äpfel, Brot und Zahnpasta in Rekordzeit direkt an die Haustür liefern: Das versprechen Unternehmen wie Gorillas, Getir und Doordash. Aber wer wird am Ende überleben?

Sie tragen Schwarz (Gorillas), Lila (Getir) oder kommen in Rot wie Doordash – Fahrrad-Lieferdienste, die in Metropolen wie Berlin, Frankfurt oder Stuttgart Essen nach Hause bringen. Nicht nur vom Burger-Laden um die Ecke, sondern auch aus dem Supermarkt. Zuletzt stieg im Rhein-Main-Gebiet der Lieferdienst Knuspr aus Tschechien ein, kurz davor ging Doordash in Stuttgart an den Start. Ein Blick auf die umkämpfte Lieferszene, die nicht nur den Handel revolutioniert, sondern auch die Arbeitswelt. Weiterlesen