Mehrere Hundert Zuschauer haben am Sonntagnachmittag in Bobenheim-Roxheim beim Gondelfest das Altrheinufer gesäumt, um das Spektakel des Fischerstechens mitzuerleben.

Fast vier Stunden lang wetteiferten Mannschaften um den Siegerpokal, zuweilen lautstark angefeuert von ihren Fans. Am Ende hatten jedoch nicht die wassererprobten örtlichen Vereine die Nase vorn, sondern das Team um den Beindersheimer Kerweborsch Heiko Weitkamp. Auf Platz zwei schaffte es der Roxheimer Wassersportverein. Dritter wurde das Team „Die Blubberbärchen“. Vielen Zuschauern dauerte das Turnier am Sonntag allerdings zu lang.

Turnierleiter Florian Lobocki vom Ortskartell hat dafür Verständnis und plädierte im Gespräch mit der RHEINPFALZ für eine Änderung des Austragungsmodus. „Man sollte das Turnier zukünftig, so wie in den Anfangsjahren des Fischerstechens, an zwei Tagen durchführen“, sagte Lobocki. „Vorrunde und Ausscheidung am Samstag, Finalrunde am Sonntag.“ Offenkundig sei auch, dass so manchem Fischerstecher die Übung fehle. Die im Vorfeld angebotenen Trainingseinheiten würden nicht gut angenommen. Dies ziehe das Turnier zeitlich in die Länge.