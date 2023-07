Klimaaktivisten haben auf zehn Golfplätzen in Spanien die Löcher gefüllt , um gegen hohen Wasserverbrauch zu protestieren. Wie die Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion mitteilte, richteten sich die nächtlichen Aktionen auf Golfplätzen in Barcelona, Madrid, Valencia, im Baskenland, in der Region Navarra und auf der Insel Ibiza gegen „Wasserverschwendung während einer der schlimmsten Dürren, die Europa je erlebt hat“. „Golf hat in einer Welt ohne Wasser keinen Platz“, erklärte Extinction Rebellion. Einige der Aktivisten füllten die Löcher mit Zement (unser Bild entstand bei einer ähnlichen Aktion im August in Frankreich), andere pflanzten Setzlinge hinein. Allein ein Loch eines Golfplatzes verbrauche mehr als 100.000 Liter Wasser pro Tag, um das umliegende Grün zu erhalten, hieß es unter Berufung auf Zahlen der Umweltschutzorganisation Ecologists In Action. Damit hätten alle 437 Golfplätze in Spanien einen höheren Wasserverbrauch als Madrid und Barcelona zusammen. Golf spielten aber nur 0,6 Prozent der Bevölkerung.