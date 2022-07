Thomas Stahnecker, Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht in Koblenz und dessen langjähriger Pressesprecher, ist am Dienstagabend in Mainz mit dem „Goldenen Telefon“ der Landespressekonferenz (LPK) Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Der promovierte Jurist erhielt den Preis für seine vorbildliche Pressearbeit. Er sei stets ansprechbar für Journalisten, beantworte Anfragen zu den Verfahren am Oberverwaltungsgericht und am Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz zuverlässig, schnell und sachkundig – ohne jedes seiner Worte erst langwierig abstimmen zu müssen, hieß es in der Würdigung. Die LPK vertritt die Interessen von mehr als 70 Journalisten, die über die rheinland-pfälzische Landespolitik berichten. Die Auszeichnung geht in unregelmäßigen Abständen an Personen, die „besonders offen, fair und aufgeschlossen dem Informationsbedürfnis der Medien gegenüberstehen“. Preisträger waren zuletzt der Sprecher des Landtags, Marco Sussmann (2018), und der damalige Präsident des Landesrechnungshofs, Klaus Behnke (2017).