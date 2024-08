Dressurtalent Paul Löcher aus Maxdorf wurde am Wochenende beim Turnier auf dem renommierten Gestüt Birkhof bei Donzdorf das Goldene Reitabzeichen für zehn und mehr Siege in der schweren Klasse verliehen. Inzwischen ist der 21-Jährige vom FRV Fußgönheim auch schon sehr erfolgreich auf Grand-Prix-Niveau unterwegs, gewann etwa in Donzdorf mit seinem Wallach Soul Men eine Intermediaire-II mit Piaffe und Passage.