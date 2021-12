Eigentlich hätte der in Ludwigshafen lebende König Céphas Bansah am 21. Januar mit dem Goldenen Winzer der Stadt Bad Dürkheim ausgezeichnet werden sollen. Doch wegen der hohen Corona-Infektionszahlen und der sich ausbreitenden Omikron-Variante haben die Derkemer Grawler, die die Auszeichnung verleihen, entschieden, den Gala-Abend zu verschieben. „Es ist derzeit nicht angebracht, eine solche Veranstaltung durchzuführen, zumal wir nicht wissen, was mit Omikron auf uns zukommt“, sagt der Zweite Vorsitzende der Grawler, Reinhold Jäger.

Gerade ältere Menschen, bei denen die Gala sehr beliebt sei, gelte es zu schützen. Bansah soll den Goldenen Winzer nun im Sommer erhalten. „Wenn wir im Juli eine rauschende Ballnacht feiern können, ist das auch schön“, sagt Jäger.