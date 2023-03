Die Generalsanierung der Goldberghalle in Lingenfeld geht stetig voran. Nach Angaben vom Ortsbeigeordneten Timo Freund (FWL) sind 90 Prozent der Gewerke vergeben, Ende März soll der Bauausschuss noch eine Firma für die Bodenbelagsarbeiten beauftragen. Wenn der Zeitplan eingehalten werden kann, soll die Halle laut Freund Ende Juni wieder eröffnet werden. Der Ortsbeigeordnete zeigte sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Sanierungsarbeiten, die im Dezember 2021 begannen. Seitdem sei in der Halle kontinuierlich gearbeitet worden. Die Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Lieferengpässe hätten die Arbeiten „Gott sei Dank“ nicht beeinträchtigt, sagte Freund. Was allerdings zu Verzögerungen geführt habe, seien die umfangreichen Ausschreibungen, die für eine solche Generalsanierung erforderlich seien. Die Kosten werden derzeit auf insgesamt 6,2 Millionen Euro kalkuliert, davon finanziert Freund zufolge das Land etwa 2,1 Millionen Euro.