Doppel-Gold für die Olympia-Debütantin: Nach dem Sieg mit der deutschen Dressurmannschaft am Tag zuvor gewann Jessica von Bredow-Werndl (35) mit ihrer Stute Dalera auch im Kür-Einzel. Das Paar aus Aubenhausen in Bayern kam auf international sagenhafte 91,732 Prozent aller Punkte und verwies damit die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth mit Bella Rose auf den Silberrang (89,657 Prozent). Von Bredow-Werndls Kür zur Musik aus dem Hollywood-Knüller „La La Land“ bezauberte einmal mehr die TV-Zuschauer und das Richtergremium - technisch und künstlerisch nah an der Perfektion. Kaum weniger brillant Isabell Werth und ihre Stute, nur in einer Galopppirouette hakte es ein wenig. Dorothee Schneider aus dem rheinhessischen Framersheim unterliefen nach starker Trabtour Fehler in einer Pirouette und in den fliegenden Galoppwechseln von Sprung zu Sprung (Einerwechsel) – das ergab Rang 15.