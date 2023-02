Denise Herrmann-Wick hat bei der Biathlon-WM in Oberhof die Goldmedaille im Sprint gewonnen. Sie krönt sich zur Besten der Besten im Sprint. 11.000 Biathlon-Fans trugen die Deutsche auf den Thron. „Das wagt man sich kaum zu träumen, dass so etwas hier passieren kann. Dass ich das heute erleben darf, ist umso schöner, mit Familie und Freunden am Streckenrand, das ist unglaublich“, sagte die erste deutsche Sprint-Siegerin seit Magdalena Neuner 2012 im ZDF.

Herrmann-Wick blieb beim Schießen ohne Fehler und erzielte zudem die beste Laufzeit. „Die Euphorie war extrem groß. Heute war ich wirklich total aufgeregt, ich bin schon beim Einlaufen mit dem Puls nicht mehr runtergekommen“, sagte die Sächsin, die nun am Sonntag als eine der Topfavoritinnen in der Verfolgung (13.25 Uhr/ZDF und Eurosport) nach ihrer zweiten Medaille greift. 2,2 Sekunden Vorsprung hatte Herrmann-Wick vor der Schwedin Hanna Öberg, deren Teamkollegin Linn Persson Dritte wurde. Sophia Schneider schaffte es bei ihrem WM-Debüt als starke Siebte auch in die Top Ten.