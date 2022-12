Der Gloria-Kulturpalast ist vom Magischen Zirkel von Deutschland als „magischer Ort Deutschlands“ anerkannt worden. Das hat Gloria-Betreiber und Zauberer Peter Karl aus Landau mitgeteilt. In Deutschland gebe es gerade mal 20 Orte mit dieser Auszeichnung, zum Beispiel in München, Frankfurt, Nürnberg oder Berlin. Der Magische Zirkel, ein Zusammenschluss von Zauberkünstlern mit rund 2800 Mitgliedern, die in 76 Ortszirkeln organisiert sind, verleiht dieses Prädikat in Form einer goldenen Plakette als Gütesiegel für hervorragende Zauberdarbietungen in den jeweiligen Theatern. Karl bedient mehrere Facetten, sei es als Comedy-Zauberer Ted Louis oder als Großillusionist. Er bietet im Gloria, einem ehemaligen Kino, das unter Denkmalschutz steht, seit über zehn Jahren Zaubershows und -workshops für alle Altersklassen durch. Karl erklärt, dass die Zauberkunst ähnlich wie die Leichtathletik in unterschiedliche Disziplinen aufgeteilt. Diese reichen von Close-Up-Magie, bei der die Zuschauer ganz dicht dran sitzen und zum Beispiel mit Karten und Münzen gezaubert wird, über Mentalmagie, in der es um die Manipulation des Geistes geht, bis hin zu Comedy-Zauberei oder Illusionsshows, bei denen beispielsweise Jungfrauen zersägt werden oder eine Assistentin auf Wasserfontänen schwebt.