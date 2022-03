Der Glockenbaum am Erich-Flory-Platz in Otterstadt spielt aufgrund der derzeitigen dramatischen Ereignisse in der Ukraine täglich die ukrainische Nationalhymne sowie die Eurovisionsmelodie. Das teilte Andreas Blättner, Schriftführer des Vereins für Heimatpflege und Naturschutz (VHNO), am Sonntagabend mit. Die Aktion sei mit der Ortsgemeinde abgesprochen, so Blättner. Das 7,50 Meter hohe Glockenspiel mit 16 Glocken ziert seit Mitte Mai den Platz neben dem Remigiushaus und ist ein Geschenk des VHNO an die Ortsgemeinde zu deren 1000-jährigen Bestehen.