Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ist beim Globus-Markt Bobenheim-Roxheim eine der Müllpressen in Brand geraten. Das hat die Frankenthaler Polizei am Sonntagmittag bestätigt, sie kann zur Ursache aber noch nichts sagen. Die Presse steht ihr zufolge im hinteren Bereich des Supermarkts. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde das gesamte Gebäude geräumt. Außerdem wurde die Zufahrt vom Kreisverkehr in der Frankenthaler Straße in den Südring für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Laut Polizei wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt. Neben Feuerwehr und Polizei war auch das Technische Hilfswerk im Einsatz. Im Juli 2022 hatte schon einmal eine Anlage zum Pressen von Papier Feuer gefangen. Zeugen des jetzigen Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.