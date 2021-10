Die Globus-Gruppe lässt die Entscheidung, ob sie den Real-Markt in Landau übernehmen wird, in der Schwebe. „Landau ist so eine Sache – das lasse ich mal offen“, sagte Jochen Baab, der für die SB-Warenhäuser zuständige Sprecher der Globus-Geschäftsführung, am Montag bei der Präsentation der Jahresbilanz in Saarbrücken. Neben Globus gilt Kaufland als zweiter Interessent für Real in Landau.

„Nicht dabei“ unter den Real-Standorten, die Globus für eine mögliche Übernahme ins Auge fasst, sei hingegen der Markt in Ludwigshafen-Oggersheim, stellte Baab klar. Derzeit steht fest, dass Globus bundesweit mindestens 16 Real-Märkte übernehmen wird, darunter in Saarbrücken-Dudweiler und in Mannheim-Vogelstang. Es könne aber noch der eine oder andere hinzukommen, sagte Jochen Baab.

Corona-bedingt ist der Umsatz der St. Wendeler Globus-Gruppe im Geschäftsjahr 2020/21 um 2,4 Prozent auf 7,76 Milliarden Euro zurückgegangen. Der operative Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent auf 301,3 Millionen Euro.