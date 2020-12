Die Globus-Fachmärkte GmbH & Co KG, die in der Pfalz sechs Standorte mit 705 Mitarbeitern betreibt, will ihren Beschäftigten im November zum zweiten Mal eine Corona-Prämie zahlen.

Wie das zur St. Wendeler Globus-Gruppe gehörende Unternehmen am Mittwoch mitteilte, sollen die 9400 Mitarbeiter einen Bonus – je nach individueller Arbeitszeit – von bis zu 500 Euro erhalten. Auch Auszubildende, Studenten und Praktikanten erhielten eine Prämie. Bereits im Juni hatte das Unternehmen, zu dem Globus Baumarkt, Hela und Alphatecc gehören, eine Prämie von bis zu 1000 Euro ausgezahlt. Die Summe der Mitarbeiter-Boni bezifferte die Fachmärkte GmbH auf etwa 11 Millionen Euro. In der Pfalz betreibt das Unternehmen fünf Globus-Baumärkte (Germersheim, Grünstadt, Neustadt, Wörth und Zweibrücken) sowie die Hela-Profi-Zentren in Kusel und Neustadt. Das Zentrum in Neustadt wird zum Jahresende geschlossen.