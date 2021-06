Die Globus-Gruppe übernimmt zum 30. Mai kommenden Jahres den bisherigen Real-Markt im Mannheimer Kurpfalz-Center. Das teilte das familiengeführte St. Wendeler Unternehmen am Freitag mit. Nach einer kurzen Umbauphase – Sortiment, Theken sowie die Technik würden angepasst sowie der Frischebereich deutlich vergrößert – soll der Markt Mitte Juni 2022 neu öffnen. Globus werde alle 121 Beschäftigten übernehmen. In der Pfalz gab es sieben Real-Märkte. Kaiserslautern gehört künftig unter der Marke Marktkauf zu Edeka, Germersheim zu Kaufland. Bereits geschlossen ist der Markt in Frankenthal. Ende August folgt der Markt in Haßloch. Offen ist die Zukunft der Häuser in Ludwigshafen-Oggersheim und Mutterstadt.