Ein Großaufgebot aus Feuerwehr, Polizei und Retungskräften hat am Samstagabend im Bereich der Schauenburg bei Dossenheim nach einem Gleitschirmflieger gesucht und ihn schließlich auch gefunden.

Der Mann hatte kurz vor 18 Uhr selbst die Polizei informiert, weil er in einem Baum hing. Warum er dort hineingestürzt war, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Er konnte sich aus seiner Lage in etwa 15 Metern Höhe jedenfalls nicht eigenständig befreien. Die Suche nach ihm im dichten Wald zwischen Dossenheim und Schriesheim war nach Angaben der Polizei kurz und erfolgreich. Im Lauf des Abends seien Spezialisten der Höhenrettung im Einsatz gewesen, um den Mann aus dem Baum zu holen. Ob er sich verletzt hatte, sei noch nicht bekannt, so die Polizei.