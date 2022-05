Am Samstagnachmittag landete ein Gleitschirmpilot im Baum am Nordhang des Hohenberg. Der Pilot hatte nach dem Start eine Störung in den Leinen des Schirms festgestellt und einen Baum angesteuert, nachdem er feststellte, dass er den offiziellen Landeplatz nicht erreichen konnte. Das teilt Manfred Reinart vom Südpfälzer Gleitschirmclub mit. Die Feuerwehr sei schnell vor Ort gewesen und habe den Piloten unversehrt aus seiner misslichen Lage in circa zehn Meter Höhe befreien können.