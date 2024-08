Ein 63-jähriger Mann ist am Freitagabend bei einem Absturz mit einem Gleitschirm bei Frankweiler schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Pilot aus Herxheimweyher sei kurz nach dem Start in einer Höhe von rund zehn Metern von einer Böhe erfasst worden. Der Mann habe daraufhin die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren und sei gegen 17.40 Uhr zu Boden gestürzt. Laut Polizei war der Mann ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber habe ihn dann in ein Krankenhaus geflogen.