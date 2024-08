Die Deutsche Bahn führt aktuell umfangreiche Bauarbeiten an den Gleisen entlang der Strecke Landau – Pirmasens aus. Wegen dieser Arbeiten war auch der Bahnübergang an der Zweibrücker Straße in Annweiler seit dem 13. August gesperrt. Die Sperrung hätte bis Samstag, 24. August, dauern sollen. Nun konnten die Arbeiten früher beendet werden. Ab Donnerstag, 22. August, können damit auch die Buslinien 523, 525, 527 und 531 der QNV zum Regelfahrplan zurückkehren, wie die Verkehrsgesellschaft mitteilt.

Jene Sperrung steht auch im Zusammenhang mit dem derzeitigen Tempo-30-Limit im Barbarossa-Tunnel der B10. Wegen eines Kabelschadens hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Montag die Höchstgeschwindigkeit vorläufig gedrosselt, bis dieser repariert ist. Wegen der innerörtlichen Sperrung konnte der B10-Verkehr nicht durch Annweiler umgeleitet werden, wie dies sonst der Fall ist. Deswegen sollten die Arbeiten im Tunnel erst nach dem 24. August starten. Werden diese nun früher angegangen? Ja und zwar bereits am Donnerstag, 22. August, wie der LBM mitteilt. Dafür würden der Löwenherz- und der Barbarossa-Tunnel ab 20 Uhr halbseitig in Fahrtrichtung Pirmasens gesperrt. Diese erste Sperrung werde voraussichtlich in der Nacht zum Freitag enden. Über weitere Sperrungen will der LBM später informieren.