Neue und alte Geschichte vun de Anonyme Giddarischde und natürlich viel Musik gibt’s am Freitag, 16. April, ab 20 Uhr im Livestream direkt aus dem Kulturzentrum Gleis 4. Wer das Konzert der Pfälzer Kultband verfolgen will, kann das auf der Facebookseite oder dem YouTube-Kanal des Gleis 4 tun. Die Band hat auf ihrem Instagram-Kanal zu einer Spende fürs Kulturzentrum für die Ausrichtung des Wohnzimmerkonzerts aufgerufen: per Überweisung an GLEIS4, DE70 5465 1240 0005 3279 45 unter dem Verwendungszweck: „Kultur bleibt“ oder per PayPal unter www.paypal.me/gleis4ft.