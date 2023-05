Eine Grünstadter Straße wird wegen verschiedener Arbeiten gleich zweimal in Folge voll gesperrt. Ab Dienstag und voraussichtlich bis Montag, 5. Juni, ist die Heinrich-Becker-Straße in Höhe der Hausnummer 9 wegen Kranarbeiten blockiert. Und von Montag, 12. Juni, bis Freitag, 16. Juni, soll sie wegen Straßenreparaturarbeiten in Höhe der Hausnummer 2 dichtgemacht werden. Eine Umleitung wird laut Verwaltung ausgeschildert. Die Heinrich-Becker-Straße ist eine Parallelstraße zur Friedhofstraße, sie führt also vom Friedhof zum Nordring.