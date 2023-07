Gleich zwei Großgewinne brachte die Lotto-Ziehung am vergangenen Samstag nach Rheinland-Pfalz: Eine Tipperin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis hatte den Tipp mit den sechs richtigen Zahlen 3, 14, 25, 29, 37 und 44 im Internet beim gewerblichen Spielevermittler Lotto24 ins Spiel gegeben. Zum Gewinn des Jackpots in Höhe von rund 15 Millionen fehlte ihr laut Lotto Rheinland-Pfalz lediglich die richtige Superzahl 0. Dennoch kann sich ihr Gewinn von 650.923,70 Euro sehen lassen – zumal sie nur 7,70 Euro dafür eingesetzt hatte. Einen weiteren Großgewinn landete ein Tipper oder eine Tipperin aus dem Raum Kaiserslautern in der Sonderauslosung von Spiel 77: Mit einem Spieleinsatz von 17,45 Euro sicherte sich der Glückspilz die stolze Summe von 777.777 Euro. Der oder die Glückliche muss sich nun bei Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz melden, um den Gewinn geltend zu machen.