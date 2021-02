[Aktualisierung: Montag, 6.12 Uhr] Die vom Wetterdienst ausgegebene Warnung vor Glatteis in weiten Teilen der Pfalz, ist in der Nacht zu Montag zum Teil aufgehoben worden. So sind die Südliche Weinstraße, der Kreis Bad Dürkheim, der Kreis Südwestpfalz und die Stadt Pirmasens nicht mehr von der Warnung betroffen. Die Warnung gilt noch für Kreis und Stadt Kaiserslautern, den Kreis Kusel und den Donnersbergkreis. Hier sei mit starken Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen.