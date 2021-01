Weil ein Lkw-Fahrer bei Glatteis zu schnell in eine Kurve gefahren war, ist sein angekoppelter Anhänger nahe Speyer umgekippt. Der 60-jährige Fahrer wollte gerade am Kreuz Speyer von der Bundesstraße 9 auf die A61 in Richtung Hockenheim fahren, als er in der Autobahn-Auffahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam der Lastwagen quer auf der Fahrbahn zum Stehen - der Anhänger kippte in die Wiese neben der Straße. Verletzt wurde niemand. Die Auffahrt war für mehrere Stunden gesperrt.

Weiterer Unfall in Industriestraße

In der Industriestraße in Speyer hat es einen weiteren glättebedingten Unfall gegeben: Gegen 2.30 Uhr geriet ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Baden-Württemberg von der Straße ab und kollidierte auf Höhe des Flughafens mit einem Zaun und überfuhr mehrere Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Lkw entstand laut Polizei ein Schaden von zirka 1000 Euro, am Zaun und den Straßenschildern ein Schaden von rund 3500 Euro.