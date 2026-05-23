Insgesamt fünf Burgen im Süden der Pfalz erhalten über das Weiße-Flecken-Programm zur Förderung des Gigabit-Internet-Ausbaus zu 100 Prozent staatlich finanzierte Glasfaseranschlüsse: Die beiden bewirtschafteten Burgen Rietburg (bei Rhodt) und Landeck ( Klingenmünster) seien bereits mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet worden, die Burg Trifels bei Annweiler und die ebenfalls bewirtschaftete Madenburg (bei Eschbach) sollen folgen. Das teilte die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau auf Nachfrage mit. Einige der Glasfaseranschlüsse im Pfälzerwald – zum Beispiel für nur einmal in der Woche bewirtschaftete Pfälzerwaldhütten, aber auch für Burgen, – stoßen unter anderem wegen der hohen Kosten auf Kritik. Warum zum Beispiel der Ortsbürgermeister von Eschbach den steuerfinanzierten Gigabit-Anschluss für die Madenburg für „Wahnsinn“ hält, lesen Sie hier: Ärger um Glasfaserausbau: Erst die Pfälzerwaldhütten, dann die Dörfer?). In der Südwestpfalz wird der Kreisverwaltung in Pirmasens zufolge die Burg Berwartstein bei Erlenbach angeschlossen.

Hintergrund ist ein Förderprogramm von Bund und Ländern gegen Löcher bei der Gigabit-Versorgung. 50 Prozent Zuschuss vom Bund gibt es in der Regel, weitere 40 Prozent kommen vom Land, zehn Prozent müssen die Kreise oder kreisfreien Städte bezahlen. Für den Anschluss der Burg Trifels, für den ein Förderbescheid vorliegt, ist nach Informationen dieser Zeitung von Kosten von 500.000 Euro die Rede. Offizielle Zahlen für einzelne Anschlüsse gibt es nicht, weil die Glasfaserprojekte des Weiße-Flecken-Programms stets in Bündeln ausgeschrieben und dann an Telekommunikationsunternehmen vergeben werden. Das Vorgehen wird vom Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz massiv kritisiert: wegen des „fehlenden Sinns für Wirtschaftlichkeit“. Das Milliardenprogramm gilt ausdrücklich nur für abgelegene Adressen, bei denen klar ist, dass sich der privatwirtschaftliche Ausbau durch Telekommunikationsunternehmen nicht lohnt.

Was Hüttenbetreiber sagen – Ortsgruppen des Pfälzerwald-Vereins, der Naturfreunde oder Wanderclubs – und wie Pächter von Pfälzerwaldhütten die Entwicklung sehen, lesen Sie hier: Pfälzerwaldhütten und das Gigabit-Internet: „Hier oben quatscht man noch analog“.

Unser Kommentar zum Thema: Glasfaser im Pfälzerwald: Wenn’s doch nichts kostet!