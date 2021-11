Die saarländische Tiefbau- und Glasfaserfirma Mucaj ist raus aus dem Breitbandausbau im Kreis Südliche Weinstraße. Nach massiven Problemen bei den Verlegungsarbeiten hat Inexio das beauftragte Bauunternehmen aus dem hiesigen Projektgebiet abgezogen. Das saarländische Telekommunikationsunternehmen Inexio übernimmt den flächendeckenden Breitbandausbau im Landkreis.

Besonders im Raum Annweiler wurde heftige Kritik geübt. So wurden in mehreren Orten Wasserschäden verursacht, da die Firma bei den Arbeiten Kanalleitungen anbohrte. Bemängelt wurde zudem, dass Baugruben über Monate offen stünden und schlecht gesichert seien. Die Kommunen ärgerten sich auch über mangelhafte Kommunikation und ungeklärte Haftungsfragen. Die Verhandlungen mit der Versicherung der Firma Mucaj beim Schadensfall Burgenring in Annweiler ziehen sich seit Frühjahr. Am Mittwochabend wird der Stadtrat entscheiden, ob er nun eine härtere Gangart einlegt.

