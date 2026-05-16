Laut aktuellen Zahlen aus dem Breitbandatlas der Bundesnetzagentur war Ende 2025 für 40,5 Prozent der deutschen Privathaushalte ein Glasfaseranschluss mit 1000 Mbit pro Sekunde bis in die Wohnung verfügbar. Tatsächlich per Glasfaser ans Netz angeschlossen waren laut Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz allerdings nur 24 Prozent der deutschen Haushalte – weil nicht jeder Haushalt mit Zugang auch einen Glasfaservertrag abschließt. Mit 1000-Mbit/s-Verfügbarkeit in 33,18 Prozent aller Haushalte liegt Rheinland-Pfalz knapp hinter Bayern und Sachsen auf dem 14. Platz von 16 Ländern. Nur in Baden-Württemberg (29 Prozent) und Thüringen (23 Prozent) liegt die Verfügbarkeit von Gigabit-Internet via Glasfaser noch niedriger als zwischen Rhein und Saar. Die bundesweite Verfügbarkeit von Glasfaserinternet über 1000 Mbit/s stieg von Juni 2025 (34,4 Prozent) bis Dezember 2025 (40,5 Prozent) um sechs Prozent. An der Spitze: der Stadtstaat Bremen mit 85,3 Prozent.

Warum vielerorts in der Pfalz noch Glasfaserkabel fehlen, aber Pfälzerwaldhütten für viel Geld mit Gigabit-Internet versorgt werden, lesen Sie hier: Pfälzerwaldhütten und das Gigabit-​Internet: „Hier oben quatscht man noch analog“.