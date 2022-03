Im südpfälzischen Edesheim müssen sich die Haushalte in Sachen Glasfaser noch in Geduld üben. Die Arbeiten ruhen derzeit. Wie die Deutsche Glasfaser GmbH mitteilt, wird die Pause genutzt, um sich zu sortieren. Zeitgleich wird nach zusätzlichen Baupartnern Ausschau gehalten, um die Projekte in der Region schneller vorantreiben zu können. Edesheim war die erste Kommune in der Verbandsgemeinde Edenkoben, wo es an die Glasfaseranschlüsse ging. Bereits im vergangenen Sommer musste in der Gemeinde ein wochenlanger Baustopp eingelegt werden. Das nordrhein-westfälische Unternehmen ist in Landau und zahlreichen Dörfern an der Südlichen Weinstraße tätig, um die Haushalte für die digitale Zukunft zu rüsten.

