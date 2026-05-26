Unsere Grüne Glasfaser (UGG) schließt doch nicht alle Zweibrücker Haushalte ans Glasfaser an. Gerüchte, nach denen die UGG überhaupt nicht mehr da sei, stimmen jedoch nicht.

Wer die Pirmasenser Fußgängerzone für den Modehandel abschreibt, urteilt vorschnell. Für das Modehaus Niebel hat sich eine Nachfolgelösung gefunden.

Unter dem Vorwurf der Verleumdung und Beleidigung via Facebook hat eine Frau zwei südwestpfälzische SPD-Ratsmitglieder angezeigt. Dabei ist auch von Marlene Dietrich die Rede.

Wohin mit 79 Millionen Euro aus Berlin und Mainz? Kreis und Verbandsgemeinden haben ein Konzept, was sie mit dem Geld in der Südwestpfalz machen wollen.

Nach dem Krieg wurde er ein angesehener Zweibrücker. Doch 1933 war Hans Woelbing die treibende Kraft bei der Bücherverbrennung in Dortmund. Daran erinnert eine Ausstellung.

Contwiger Freibad startet trotz Technikproblemen in die Saison. Am ersten Öffnungstag waren trotz aller Widrigkeiten rund 150 Besucherinnen und Besucher gekommen.

Die Tage von AfD-Chef Lutz im Kreistag und im Rat der VG Pirmasenser-Land sind gezählt. Politisch aktiv bleiben wolle er trotzdem – dann aber im Pirmasenser Stadtrat.

Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land will am Donnerstag beschließen, wofür sie in den nächsten Jahren Geld ausgibt. Zwei große Brocken stechen heraus.

Da musst Du hin

Wie können Vereine ihre Nachwuchsprobleme bekämpfen? Indem sie hautnah zeigen, was sie zu bieten haben. Das wird beim Spielfest am Eisweiher am 14. Juni wieder der Fall sein.



Ein Musikprogramm, wie es Hauenstein in dieser Dichte noch nie erlebt hat, bietet der Schuhmachermarkt am Samstag und Sonntag, 29. bis 31. Mai.



Es ist eröffnet: 800 Wasserratten kamen am Pfingstmontag zum ersten Freibadtag an der Schließ.



36 Tänzerinnen und Tänzer machen Tempo bei 30 Grad: Gäste aus Südbrasilien zeigen ihre Lebensfreude im Dahner Kurpark und holen am Ende das Publikum auf die Bühne.

An Pfingsten sind für den FK Pirmasens drei wichtige Entscheidungen gefallen. Aber nur eine war am Ende erfreulich. Und: Der langjährige Torjäger verabschiedet sich.

Ganz viel Tennis, gemischt mit einer Portion Squash: Das ist Padel, eine Trendsportart, die nun auch Pirmasens erobern soll. Dort ist die erste Padel-Anlage in der Südwestpfalz eröffnet worden.

Ein ganz anderer Franz Martin als gewohnt präsentiert sich in der Zweibrücker Galerie Formart. Sehr hell und mit kräftigen Farben. Das ist noch nicht alles.