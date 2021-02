Borussia Mönchengladbach steht in der Fußball-Champions-League vor dem Aus. Der Bundesliga-Achte verlor am Mittwoch das Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City in Budapest mit 0:2 (0:1). Damit dürften die Chancen im Rückspiel am 16. März, doch noch die nächste Runde zu erreichen, erheblich gesunken sein. Bernardo Silva (29. Minute) und Gabriel Jesus (65.) erzielten die Treffer für den englischen Spitzenreiter. Aufgrund der Einreisebeschränkungen für englische Mannschaften in Deutschland wurde das Spiel in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen.

Die zweite Champions-League-Partie am Mittwochabend gewann Real Madrid bei Atalanta Bergamo mit 0:1.