Schoppenweise Glühwein kontrolliert

Was befindet sich in der Glühweintasse? Das nehmen Lebensmittelkontrolleure im Advent genau unter die Lupe. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, wie die Kontrollen laufen und wie die Ergebnisse auf Weihnachtsmärkten ausgefallen sind.

Im Null 41 wird wieder aufgetischt

Nach Monaten der Schließung können sich Gäste des Restaurants Null 41 im Südpark ab Ende Januar wieder verwöhnen lassen. Die „Gaumenfreunde“ aus Edenkoben ziehen bis April mit einem neuen Konzept ein.

Landau-Takt Quantensprung oder Reinfall?

Die Busse der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft legen in Landau künftig zweieinhalb Mal so viele Kilometer zurück als zuvor. Der neue Fahrplan Landau-Takt ist für so manchen eine große Herausforderung, wie Reaktionen darauf verdeutlichen. Top für die Stadt, aber Flop fürs Umland?

In zwei Jahren kommen Akku-Züge

Der Landauer Hauptbahnhof und der Bahnhof in Winden werden elektrifiziert, damit dort künftig Züge bei ihren kurzen Zwischenstopps Strom nachladen können. In Landau wird es Oberleitungen an allen Gleisen geben. Bahnfahrer können sich auf moderne Fahrzeuge freuen, und für das Klima ist die neue Technik ebenfalls gut.

Hof mit 20.000 Lichtern

Jeder in Ottersheim kennt den Weihnachtshof. Anfang Dezember fängt das Haus der Familie Scheib zu leuchten an. Ihre Leidenschaft wurde Melanie Scheib in die Wiege gelegt.

Ämter machen Betriebsferien

Die Heizungen sind auch in den Rathäusern schon längst heruntergedreht, um Kosten zu sparen. Angesichts der aktuellen Energiesituation werden nun zusätzliche Maßnahmen angekündigt – jedoch nicht ohne Ausnahmen.

Einnahmen decken Ausgaben lange nicht

Der Bürgermeister von Germersheim vergleicht die Stadt mit einer Zitrone, die vom Land ausgepresst wird. Pflichtaufgaben und Umlagen führen dazu, dass sich die Stadt ohne Schulden nicht entwickeln kann.