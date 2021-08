Einen ganz besonderen Empfang in der Heimat hat das deutsche Gold-Pferd Amande bekommen. Bei der Rückkehr von den Olympischen Spielen in Tokio standen Mitarbeiter der Pferdesport-Verbände FN und DOKR in Warendorf Spalier für die Stute von Julia Krajewski. Und auch der pfälzische Mitbesitzer Bernd Heicke vom Fohlenhof Haßloch freute sich über die triumphale Rückkehr seiner „Mandy“: „Solch einen Erfolg kann man gar nicht groß genug feiern.“

Der Weg in den geschmückten Stall führte den vierbeinigen Vielseitigkeitsstar über einen roten Teppich zu einem etwas größeren Snack.

„Sie hat die Schubkarre mit Äpfeln und Möhren fast leer gefressen“, berichtete Julia Krajewski, die mit Amande im Einzel zu Gold geritten ist. „Ich glaube, sie ist jetzt auch froh, wieder zu Hause zu sein“, ergänzte die 32-Jährige. „Sie wird in den nächsten Wochen erstmal viel auf die Weide gehen, und dann schauen wir mal, wann sie der Meinung ist, wieder arbeiten zu wollen.“