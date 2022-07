0:2 hinten. 2:2. 3:3. Eine Achterbahnfahrt. Grün-Weiss Mannheim holte am Freitag in seinem ersten Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison bei Blau-Weiß Neuss ein 3:3.

Durchatmen! Den dritten Punkt erkämpfte das Doppel Pedro Martinez und Daniel Cukierman im Matchtiebreak. 10:8 gewannen die Mannheimer gegen Geoffrey Blancaneaux und Javier Barranco Cosano. Das war wichtig, denn Bernabe Zapata und der junge Max Rehberg waren in ihrem Doppel ziemlich chancenlos.

Dass Grün-Weiss überhaupt noch im Rennen war nach den Einzeln, nach den Niederlagen von Federico Delbonis gegen Franco Agamenone und der Niederlage von Grün-Weiss-Debütant Daniel Cukierman gegen Javier Barranco Cosano, lag an den Spanier Bernabe Zapata und Meistermacher Pedro Martinez. Martinez drehte nach schwachem Start, 4:6 und 0:4, sein Spiel noch und gewann im Champions Tiebreak gegen Zdenek Kolar 10:8. Zapata siegte in zwei Sätzen gegen Renzo Olivo mit 6:3 und 6:4.

Nun steht Grün-Weiss am Sonntag (11 Uhr) im Heimspiel gegen Blau-Weiß Krefeld nicht ganz so unter Druck. Definitiv spielen wird der zweimalige French-Open-Sieger im Doppel, Kevin Krawietz. Maximilian Marterer hat das Finale des Challengers in Braunschweig erreicht und trifft dort am Samstag um 11 Uhr auf Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff. Mit Marterer ist auch zu rechnen.