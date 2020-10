Beim 5:4-Sieg des ECH in der Eishockey-Regionalliga gegen den Stuttgarter EC war Claudio Schreyer der Mann des Tages. In der mit 250 Zuschauer ausverkauften Eisporthalle in Zweibrücken erzielte der Angreifer nicht nur den Siegtreffer 17 Sekunden vor der Schlusssirene, sondern hatte am Ende vier Treffer und eine Vorlage auf seinem Konto.

Früh gingen die Stuttgarter in Führung (2.). Doch EHC-Neuzugang Cedric Striepeke glich bereits zwei Minuten später mit einem harten Schuss aus. Die Stuttgarter waren in der Folge überlegen führten nach 34 Minuten verdient mit 4:2. Dennoch hätten die Gäste durchaus höher führen können, sie scheiterten aber immer wieder am stark aufgelegten EHC-Torhüter Steven Teucke.

Claudio Schreyer brachte die Zweibrücker wieder mit Treffern in der 39. und 43. Minute heran. Kaum mehr konnten sich die Hornets aus der Umklammerung befreien, konterten dennoch und fuhren am Ende einen etwas glücklichen Sieg ein.