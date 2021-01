Glück im Unglück hat ein Autofahrer bei einem Unfall am 1. Januar auf der B270 gehabt. Der junge Mann befuhr die Strecke von Reckweilerhof (Landkreis Kusel) in Richtung Heinzenhausen, wie die Polizei Lauterecken mitteilte. Weil er vermutlich zu schnell unterwegs war, geriet sein Auto in einer leichten Linkskurve ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst ein Verkehrsschild. Danach überschlug sich das Auto und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer hatte Glück und konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen, wurde jedoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 3500 Euro geschätzt.