Seit Donnerstagmorgen, 9 Uhr, läuft in der Zweibrücker Festhalle die Gläubigerversammlung des Kranbauers Tadano Demag aus Zweibrücken und der Tadano Faun GmbH aus dem fränkischen Lauf an der Pegnitz. Die Gläubiger entscheiden am heutigen Donnerstag, ob sie den Unternehmen einen großen Teil ihrer Schulden erlassen. Tun sie das, kann es weitergehen, tun sie das nicht, drohen Insolvenz und Zerschlagung. Wie die RHEINPFALZ am Donnerstagmorgen aus zuverlässiger Quelle erfuhr, ist die Stimmung unter Gläubigern durchaus positiv, dass es mit den Unternehmen weitergehen kann. In der Summe hätten ungefähr 1200 Gläubiger Forderungen von ungefähr 128 Millionen Euro bei dem Unternehmen offen. Nach Informationen der RHEINPFALZ lassen sich die meisten Gläubiger durch Bevollmächtigte in Gruppen vertreten, vereinzelt seien auch Gläubiger persönlich erschienen. Vertreter der Unternehmensleitung aus Japan scheinen keine vor Ort zu sein. Für eine Zustimmung sind zwei Bedingungen nötig. Zum einen muss eine Mehrheit der Gläubiger zustimmen – bei rund 1200 also mindestens 601. Gleichzeitig muss diese Mehrheit auch eine Mehrheit der Forderungen repräsentieren – also mehr als rund 64 Millionen Euro.