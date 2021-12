Der Videogipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Staatschef Wladimir Putin hat am Dienstagnachmittag begonnen. Das berichteten russische Nachrichtenagenturen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wurde von der Agentur Tass mit den Worten zitiert, die Videokonferenz werde „so lange dauern wie nötig“. Biden will mit dem Kreml-Chef darüber sprechen, wie eine militärische Eskalation im Ukraine-Konflikt verhindert werden kann.

Russland hat an der Grenze zur Ukraine zehntausende Soldaten zusammengezogen, was im Westen die Befürchtung schürt, dass die russische Armee in die Ukraine einmarschieren könnte. Moskau weist dies zurück und wirft der Ukraine seinerseits Provokationen vor.