Das Mandelblütenfest hat am ersten Wochenende bei mildem Wetter tausende Besucher nach Gimmeldingen gelockt. Wie die Stimmung war, ob das Parkraumkonzept aufgegangen ist und warum so viele Menschen zur Blütezeit in die Pfalz pilgern, lesen Sie hier: Mandelblütenfest: Wo Touristen Gimmeldingen lieben lernen

Alle Infos rund ums Mandelblütenfest finden Sie hier: Fragen und Antworten zur Mandelblüte