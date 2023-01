Der Besitzer der Giftschlangen und Giftspinnen von Schiffweiler ist gefasst. Der Mann wurde am Donnerstagabend von Zielfahndern der Polizei festgenommen. Gar nicht weit von Schiffweiler entfernt: in Neunkirchen. Sein Telefonat mit dem Bürgermeister von Schiffweiler wurde ihm zum Verhängnis. Die Polizei ortete sein Handy und nahm den 37-Jährigen fest. Kurz zuvor war dritte und letzte ausgebüxte Hornviper in der Wohnung gefunden worden. Die Bewohner des Hauses sollen am Freitagvormittag in ihr Haus zurückkehren können.