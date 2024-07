Querdenker-Lokal geschlossen

Gastronom Tobias Fink hat sein Lokal s’Reiwerle in Annweiler geschlossen. Es hatte sich zum Treffpunkt von Querdenkern und Rechtsextremisten entwickelt. Offenbar sind schon länger die Gäste ausgeblieben.

Giftköder-Alarm: Ist Kater Deng Deng ein Opfer?

In einem Ort gibt es Giftköder-Alarm, in der Nachbargemeinde stirbt ein Kater an verdächtigen Symptomen. Die RHEINPFALZ hat bei Polizei und Staatsanwaltschaft nachgefragt, wie viele solcher Fälle es jüngst in der Südpfalz gab.

Muslimische Bestattung: 300 Euro für die Totenwaschung

Muslime waschen Verstorbene nach rituellen Vorgaben. Auf dem Germersheimer Friedhof haben sie dafür einen eigenen Raum. Die Stadt verlangt dafür deutlich mehr als andere Kommunen.