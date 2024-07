In einem Ort gibt es Giftköder-Alarm, in der Nachbargemeinde stirbt ein Kater an verdächtigen Symptomen. Die RHEINPFALZ hat bei Polizei und Staatsanwaltschaft nachgefragt, wie viele solcher Fälle es jüngst in der Südpfalz gab. Denn immer wieder sterben Tiere, der Nachweis der Vergiftung ist jedoch schwierig. Mehr dazu lesen Sie hier. Und welche Tipps hat die Polizei für Hundehalter? „Beim Gassigehen wachsam sein“, lautet ein Hinweis. Vielleicht das Tier an der Leine führen. „Bei einem Verdacht auf eine Vergiftung schnellstmöglich zum Tierarzt, frühzeitig Polizei und Ordnungsamt informieren.“ Ganz wichtig: „Nicht direkt in die sozialen Medien“, sondern erst versuchen zu prüfen, ob an dem Giftköder-Alarm wirklich etwas dran ist.