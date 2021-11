Aus der BASF-Kläranlage zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim sind am Mittwochabend laut Wasserschutzpolizei circa 80 bis 90 Kilogramm des Wirkstoffs für Unkrautbekämpfungsmittel Metazachlor in den Rhein geflossen. Wie die BASF mitteilt, sei der verursachende Betrieb ausfindig gemacht worden und die Anlage abgestellt worden. Weshalb es zu dem Austritt kam, müsse noch ermittelt werden. Das Pflanzenschutzmittel gilt als sehr giftig für Wasserorganismen. Eine lokale Gefährdung von pflanzlichen Wasserorganismen könne deshalb nicht ausgeschlossen werden, heißt es in einer Pressemeldung des Chemiekonzerns.