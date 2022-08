Ein giftiger Biss, der sogar Stoff durchdringt

Bei Trier wurde angeblich eine Ammen-Dornfingerspinne gesichtet. Die giftige Jagdspinne ist in Südeuropa heimisch, kommt aber auch in der Pfalz vor und profitiert von der Klimaerwärmung. Für ihre Beißwerkzeuge ist menschliche Haut kein Hindernis. Muss man sich vor dem Achtbeiner besonders in Acht nehmen? Zum Artikel

Ausflugstipp: Eine Vespa-Tour der besonderen Art durch die Pfalz

150 Kilometer auf der Vespa quer durch die Pfalz. Das ist seit diesem Jahr möglich. RHEINPFALZ-Reporter Max Hempel ist einen Tag lang mit den Pfalzvespen und ihrem Gründer Donovan Pöls unterwegs gewesen. Zum Artikel

FCK-Neuverpflichtungen im Anflug: Schuster kündigt „Boeing 747“ an

Trainer Dirk Schuster versprüht in puncto Transfers großen Optimismus und stellt bis zu drei hochkarätige Neuverpflichtungen in Aussicht. Am Sonntag gastieren die Roten Teufel in Fürth. Zum Artikel

Corona-Teststation: Streit um Schließung vor Eskalation

Die von Bürgermeisterkandidat Heiko Drieß betriebene Corona-Teststation in Bad Bergzabern läuft ganz normal. Das Problem: Schon vor vier Tagen hätte der Container verschwinden müssen. Die Lage droht zu eskalieren. Zum Artikel

Fuchsgehege beim Neunkircher Zoo: Direktor Fritsch mit Nazis gleichgesetzt

Tierschützer rennen Sturm beim Neunkircher Zoo, vor allem gegen dessen Chef Norbert Fritsch. Grund ist ein geplantes Fuchsgehege der Jäger, das auf dem Gelände des Zoos gebaut werden soll. Die Fronten sind verhärtet, und der Disput eskaliert. Zum Artikel

Olympia-Attentat 1972: Pfälzer Filmemacher hautnah dabei

Am 5. September 1972 will der junge ARD-Redakteur Rudolf Werner eigentlich einen heiteren Film über das Erwachen des olympischen Dorfes drehen, doch dann kommt alles ganz anders. Ein Geiseldrama. Und Werners Filmteam als einziges mittendrin. Der Zorn über die damaligen Sicherheitsversäumnisse packt den Annweilerer noch heute. Zum Artikel

Foto veröffentlicht: So sieht der Pfälzer Wolf aus

Seit mindestens einem Monat ist der Wolf mit der Nummer GA2886m jetzt in der Pfalz unterwegs. Die ersten Proben von ihm stammen vom 16. Juli aus der Südwestpfalz bei Fischbach (Dahn), wo er zwei Schafe und zwei Ziegen angegriffen hat. Am 23. Juli gelang es, ein Foto von ihm zu schießen. Zum Artikel

Wird „Layla“ auf dem Wurstmarkt gespielt?

Auf dem Wurstmarkt werden die Menschenmassen wieder schunkeln und singen: zu Schlagern, Ballermann-Hits und Pfälzer Liedgut. Ob „Layla“ auch dabei sein wird? Zum Artikel