Die Firma Van Sillevoldt Rijst aus dem niederländischen Papendrecht ruft ein Reisprodukt zurück, das möglicherweise gesundheitsgefährdend sein könnte. Es handelt sich dabei um die Kilopackung „Taste of Asia – Basmati Reis“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 11. Januar bis einschließlich 14. Januar 2023. Die EAN-Nummer lautet 24884266. Der Reis wurde in Filialen des Supermarkts Penny verkauft und weist laut Angaben der Firma möglicherweise einen erhöhten Gehalt an Aflatoxin B1 auf; bei Aflatoxinen handelt es sich um Schimmelpilzgifte, so genannte Mykotoxine. „Eine Gesundheitsgefährdung kann somit nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden“, schreibt das Unternehmen auf Aushängen in Penny-Märkten. Kunden können das Produkt im jeweiligen Penny-Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.