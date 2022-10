Im Wald: Vorsicht vor giftigen Pilzdoppelgängern

Pilzesammeln ist wieder im Trend. Waren nach dem Supergau im Atomkraftwerk Tschernobyl 1986 die Waldfrüchte noch mit Vorsicht zu genießen, erfreut sich die Suche heute wieder wachsender Beliebtheit. Pilzsammler müssen jedoch achtsam sein, denn ein falscher Griff kann unter Umständen tödlich enden, warnt Pilzexperte Dietmar Theiss. Denn einige beliebte Speisepilze haben giftige Doppelgänger. Hier geht’s zum Artikel.

Wie lange noch wird an der Uhr gedreht?

Die Energiekrise hat einst die Zeitumstellung hervorgebracht. Ihr ursprünglicher Sinn ist längst widerlegt, doch alle Anläufe, sie abzuschaffen sind bisher gescheitert. Hier geht’s zum Artikel.

SEK-Einsatz nach Behördengang

Ein 58-Jähriger fühlt sich von Mitarbeitern der Verbandsgemeinde Annweiler diskriminiert. Die Abholung seines Personalausweises ist konfliktgeladen und mündet in eine Strafanzeige. Einige Wochen später steht die Polizei vor seiner Haustür. Hier geht’s zum Artikel.

Energiesperrung: Warnung der Versorger ernst nehmen

„Aufgrund von finanziellen Sorgen wird in diesem Land in diesem Winter niemand frieren und niemand hungern.“ Diese Aussage des Bundesfinanzministers Christian Lindner ist bekannt. Ein Energieversorger hat bereits einer säumigen Zahlerin den Gaszähler ausgebaut. Hier geht’s zum Artikel.

Brautmode aus Zweibrücken macht bundesweit Furore

Ihren Laden gibt es erst seit Juni 2021. Jetzt schaffte es Alexandra Schlemmer beim Kölner Wedding King Award unter die drei besten Brautmodengeschäfte Deutschlands. Hier geht’s zum Artikel.

Mord am Itaquaí: Wie Brasiliens Umweltmafia zwei Männer verschwinden ließ

Im Juni wurden der britische Journalist Phillips und der brasilianische Forscher Pereira im Dschungel Brasiliens ermordet. Über Verbrechen, isolierte Indigene und einen bedrohten Fisch. Hier geht’s zum Artikel.

Selbstwert: Ich bin, wie ich bin

Eine auf Äußerlichkeiten getrimmte Gesellschaft suggeriert unentwegt makelloses Dünnsein. Doch das hat nichts mit der Realität zu tun und macht uns krank, sagen Experten. Hier geht’s zum Artikel.

Wo hakt’s bei Bussen und Bahnen in der Pfalz?

Ein 49-Euro-Ticket soll den Öffentlichen Personen-Nahverkehr in Deutschland dauerhaft preiswert machen. Wir wollen heute wissen: Was müsste in der Pfalz bei Bussen und Bahnen besser werden, damit die Menschen tatsächlich einsteigen? Hier geht’s zum Artikel.

Steinbach: Samhain zum Saisonende im Keltendorf

Im Keltendorf in Steinbach geht die Saison ihrem Ende entgegen, und das heißt: Das Samhain-Fest steht vor der Tür. Am Montag, 31. Oktober, wird dieser keltische Ursprung von Halloween wieder seinen Charme verbreiten. Hier geht’s zum Artikel.

1. FCK gegen 1. FC Nürnberg: Torloses Unentschieden

Gut 47.000 Menschen sind am Samstagmittag auf den Betzenberg gekommen, um das Duell der beiden Traditionsvereine zu verfolgen. Die diversen Mühen des FCK wurden allerdings nicht mit einem Sieg belohnt. Hier geht’s zum Artikel.