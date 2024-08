Das Eisenberger Stammwerk der Gießerei Gienanth hat schwere Zeiten hinter sich. Die Gruppe war insolvent, 100 Menschen wurden allein an diesem Standort entlassen. Mittlerweile ist das Unternehmen in seine Einzelteile zerschlagen worden, und das Eisenberger Gienanth-Werk hat einen neuen Besitzer: die DIHAG-Gruppe. Mit deren Geschäftsführer Christian Lüke sprachen wir über den dramatischen Verkaufsprozess, den massiven Stellenabbau, die Zukunft der Ausbildung in Eisenberg, die Ziele der DIHAG und anstehende Umstrukturierungen im Eisenberger Werk.

Das komplette Interview mit Christian Lüke, der übrigens selbst eine Gienanth-Vergangenheit hat, lesen Sie hier.