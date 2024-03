Der Eisenberger Betriebsrat der insolventen Gießerei-Gruppe Gienanth hält nach RHEINPFALZ-Informationen im Tagesverlauf zwei Betriebsversammlungen ab: eine am frühen Nachmittag, eine weitere in den Abendstunden. Was der Belegschaft dabei verkündet werden soll, ist unklar. Das Unternehmen mit bislang insgesamt 1000 Beschäftigten hat im November einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt und ist derzeit auf Investorensuche. Offiziellen Angaben zufolge laufen Gespräche „mit verschiedenen potenziellen Interessenten“. Im Februar kündigte die Firma an, dass am Eisenberger Stammsitz etwa 100 der bislang 630 Stellen wegfallen. Ob darüber hinaus weitere Kündigungen drohen, ist offen.