Der Eisenberger Betriebsrat der insolventen Gießerei-Gruppe Gienanth hat die Belegschaft am Freitag zu zwei Betriebsversammlungen zusammengetrommelt. Das Unternehmen mit bislang insgesamt 1000 Beschäftigten hat im November einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt und ist derzeit auf Investorensuche. Offiziellen Angaben zufolge laufen Gespräche „mit verschiedenen potenziellen Interessenten“. Im Februar kündigte die Firma an, dass am Eisenberger Stammsitz etwa 100 der bislang 630 Stellen wegfallen. Mittlerweile befürchten die Arbeitnehmer-Vertreter einen weiteren, noch massiveren Stellenabbau. Denn es gibt eine Sparte, an der potenzielle Investoren offenbar wenig Interesse haben. Um welche es geht, steht im ausführlichen Bericht.