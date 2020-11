Eine Brandruine in Helmbach (Elmstein) hat die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag beschäftigt. Ein Teil der Giebelwand stürzte ein, die Steine fielen auf die Straße. Menschen wurden nicht verletzt, da das Gebäude nicht mehr bewohnt ist. Die Feuerwehren Elmstein, Iggelbach und Lambrecht wurden um 4.50 Uhr alarmiert. Nach Angaben der Wehr stufte ein Fachberater des Technischen Hilfswerks das Gebäude als akut einsturzgefährdet ein. Inzwischen ist dort eine Baustellenampel installiert, sodass der Verkehr einspurig an dem Gebäude vorbeigeführt wird.